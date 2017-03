Emergenza Juve. Si è fermato anche Mandzukic e ora in avanti la coperta è più che corta. Naturale, quindi, osservare in Primavera, per cercare talenti in grado di colmare le lacune. Il primo nome, naturalmente, è quello di Kean, ma anche il classe 2000 è infortunato. I nomi, quindi, sono tre su tutti: Leris, esterno purissimo, Clemenza, che può sostituire Dybala, e Zeqiri, unica punta rimasta, tra l'altro tra i '99 più apprezzati in giro per l'Europa. Certo, vederli in campo contro il Napoli è improbabile. E in più Clemenza questo weekend non ci sarà: è ancora in fase di recupero dall'infortunio che l'ha costretto a saltare il Viareggio.