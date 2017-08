Affare fatto tra Juventus e Schalke 04 per il difensore classe '88 Benedikt Howedes. Il calciatore tedesco, che era in rotta totale col suo club e aveva raggiunto già nei giorni scorsi l'accordo economico con i bianconeri, è atteso a Torino già nella serata di oggi, mentre sono previste per domattina al J Medical le visite mediche di rito prima della firma sul contratto. Il nazionale tedesco arriva con la formula del prestito oneroso a 3,5 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni.



Per Howedes, individuato come il rinforzo ideale dalla coppia Marotta-Paratici per la sua grande duttilità e la capacità di ricoprire il ruolo di centrale e all'occorrenza di laterale difensivo, è pronto invece un contratto quadriennale da 3 milioni di euro più bonus a stagione.