La Juventus ha chiuso per il giovane classe ' 97 Riccardo Orsolini, che rimarrà ad Ascoli fino a giugno. Battuto il Napoli nella corsa al centrocampista, uno dei prospetti più interessanti d'Italia.



NAPOLI BATTUTO - Il giovane talento era seguito da tempo dalla Juventus, che ha battuto la concorrenza del Napoli, piombato sul giocatore nelle ultime ore. L'attaccante classe '97 dell'Ascoli, con il contratto in scadenza nel 2019, è esploso in questa stagione in Serie B nella quale ha messo a segno 4 reti e servito 4 assist in 21 presenze. Inutile dunque il rilancio di 9 milioni di euro da parte di Aurelio De Laurentiis, per convincere l'Ascoli a lasciar partire Orsolini: l'offerta dei partenopei, seppur superiore a quella da 4,5 milioni della Juventus non è bastata, dato che i bianconeri avevano avviato i contatti in anticipo rispetto agli azzurri.



I DETTAGLI - Dopo Caldara dunque, anche Orsolini: intesa raggiunta poco fa, accordo sulla base di 4,5 milioni più una sinergia che riguarderà altri calciatori come Beltrame e Favilli. Lunedì ci saranno le firme sui contratti mentre mercoledì il calciatore potrebbe già svolgere le visite mediche a Torino.