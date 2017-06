Laè pronta a chiudere il suo primo grande colpo in entrata.si appresta a diventare un nuovo attaccante bianconero e oggi a Torino svolgerà le visite mediche di rito per poi apporre la firma sul nuovo contratto con i bianconeri. Presente al JMedical a Torino il nostro inviato Nicola Balice seguirà la giornata dell'attaccante ceco.Proseguono al meglio le visite mediche di Patrick Schick cheal J Medical per poi dirigersi verso la sede di Corso Galileo Ferraris per firmare i contratti che lo legheranno alla Juventus fino al 30 giugno 2022.L'attaccante ceco è appena arrivato al J Medical. Svolgerà subito le prime visite mediche e nel pomeriggio avverrà la firma su i contratti.. Cinque milioni e mezzo in più dei 25 previsti dalla clausola rescissoria, coi bianconeri che così avranno però la possibilità di dilazionare il pagamento nei prossimi tre anni. Il giocatore dovrebbe aggregarsi subito alla corte di Massimiliano Allegri, ma la Sampdoria ha comunque ottenuto una prelazione sul possibile prestito futuro della punta classe '96.