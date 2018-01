L'idea di battere nuovamente il Napoli, scavalcandolo in classifica (seppure per una sola notte) può aver galvanizzato Gonzalo Higuain che è uscito dall'ombra, tornando a segnare dopo 706 minuti di... digiuno. Il suo ultimo gol in campionato, prima di ieri sera, il bomber argentino lo aveva infatti segnato proprio al Napoli. Forse è tutta lì la chiave per superare il modulo che ha scelto Allegri, quel 4-3-3 che ha mandato a secco il Pipita per 57 giorni. Eppure Higuain non era certo rimasto a guardare che gli passassero un pallone: ha lottato e si è reso utile alla squadra anche senza la soddisfazione personale del gol. Ma questo digiuno aveva creato un po' di apprensione anche a lui, tanto da sembrare nervoso in campo, come scrive la Gazzetta dello Sport: per questo il gol al Chievo è importante anche se segnato contro una squadra in nove. "È nel sangue di un attaccante fare gol, ma sono sempre stato tranquillo. Forse nelle ultime partite facevo un lavoro diverso allontanandomi più dalla porta, ma mi adatto a quello che mi chiedono" ha detto a fine partita.