La Juve ci aveva pensato, ma l'all in su Caldara dimostra come ormai il profilo di Lindelof non fosse più così affascinante. L'Inter, invece, restava in corsa. In ogni caso, volenti o nolenti, anche i nerazzurri dovranno mettersi l'anima in pace. Stando dalle voci che arrivano dal Portogallo (Record, per la precisione), lo svedese sarebbe già stato ceduto al Manhcester United per la cifra monstre di 45 milioni di euro.