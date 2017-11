, un risultato storico, nella stagione del ritorno nelle competizioni continentali dopo 26 anni. Merito di una società gestita in maniera perfetta dalla famiglia Percassi, di una squadra che si muove a memoria grazie agli insegnamenti del maestro Gian Piero Gasperini e diEx gioiello del settore giovanile del Milan, che lo cedette al Benfica nel 2014, il classe '95. E quando anche a Pescara, all'inizio della scorsa stagione, non riusciva a esprimersi,, che lo ha presto in prestito per un anno e mezzo dai portoghesi con diritto di riscatto già fissato a quattro milioni di euro. E ora, dopo i dieci gol segnati fin qui nel 2017, si gode i frutti della sua intuizione.Corsa, difesa, inserimenti e gol, queste le caratteristiche di Cristante, che in molti - con le dovute proporzioni - già paragonano a Frank: "", ha ammesso, a Sky Sport, il ragazzo. "". Ora Bryan è uno dei migliori centrocampisti della Serie A e si è guadagnato anche la Nazionale. E, in vista della prossima estate, le big stanno iniziando a muoversi: coi bianconeri che si preparano a una vero e proprio ringiovanimento della propria rosa e hanno il suo nome sottolineato nella lista degli acquisti che verranno . Ogni discorso, però, è rimandato a giugno: fino ad allora l'Atalanta potrà godersi il suo ultimo gioiello e, insieme a lui, continuare a volare.@marcodemi90