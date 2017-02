Con un vittoria ai danni dell'Inter domenica sera, la Juve otterrebbe il suo 28° successo di fila tra le mura amiche dello Juventus Stadium, il che permetterebbe ai bianconeri di portare avanti il proprio record di successi interni e intensificherebbe il dominio assoluto della squadra di Allegri. Oltre ai numeri, c'è il prestigio: domenica sera, infatti, si affronteranno le due rivali per eccellenza e pertanto sarà importante per entrambe ottenere i tre punti anche per via della storica avversità tra bianconeri e nerazzurri. Oltre ai numeri e al prestigio, c'è la classifica: la Juve vuole vincere per mantenere Roma e Napoli distanti, l'Inter, invece, per avvicinarsi al terzo posto, valido per la qualificazione al turno preliminare di Champions League.