Lae l’Inter sono pronte a muovere i primi passi per Sergej, ma la Lazio non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore. Nel futuro del centrocampista, infatti, c’è solo la Lazio. L’agente di Milinkovic, Mateja Kezman, a lalaziosiamonoi.it ha fatto il punto sul futuro del giocatore: “Di quello che leggete non è vero nulla. Sergej non è in vendita in questo momento.Ha firmato un nuovo contratto con la Lazio, sta bene a Roma e vuole fare del suo meglio in biancoceleste per rendere tutti i tifosi felici. Vuole solo aiutare la squadra a vincere dei titoli".