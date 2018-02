Sandro Tonali è il nome nuovo in casa Brescia. Il classe 2000 è stato schierato titolare nelle ultime tre partite da Roberto Boscaglia, ed è stato paragonato già ad Andrea Pirlo, altro frutto del vivaio bresciano. Il suo agente, Roberto La Florio, ne parla a Gianlucadimarzio.com: " Parliamo di un classe 2000 che ha esordito ad agosto in un campo difficile come quello di Avellino e che sta giocando titolare in questo momento nel Brescia, in Serie B. Sta vivendo questo momento molto serenamente: ha un grande pregio, non sente la pressione. Non deve però crescere con l'ossessione di essere il nuovo Pirlo. Juventus, Inter, Genoa, Sassuolo, Bologna, Palermo sono tutte squadre che hanno già chiesto informazioni. Lasciamolo però crescere con calma".