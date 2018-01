Il futuro di Stefan De Vrij alla Lazio è praticamente segnato. Il difensore olandese non vuole rinnovare il contratto in scadenza con i biancocelesti forte del corteggiamento di Inter, Atletico Madrid e delle big di Premier. In questo scenario si inserisce anche la Juventus, che continua a lavorare sottotraccia per un giocatore messo nel mirino fin dalla scorsa stagione. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà la richiesta di ingaggio dell’olandese è di 4,5 milioni di euro. Richiesta alta ma in linea con quella di un calciatore che si libera a zero al termine della stagione.