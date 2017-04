Patrik Schick my goodnessss ! pic.twitter.com/MaCElo0wtP — Prasiddha Timilsina (@theprasiddha) 23 aprile 2017

Il gol segnato dacontro il Crotone non fa altro che alimentare l'interesse dei maggiori club europei nei confronti dell'attaccante classe '96. Il bomber ceco della Sampdoria ha tirato fuori dal cilindro una perla che a molti ha ricordato il capolavoro di Dennis Bergkamp contro il Newcastle del 2 marzo 2002: aggancio al volo su passaggio di Quagliarella e tocco elegante a superare Ferrari, prima del piattone sinistro che ha battuto il portiere dei calabresi Cordaz. Un messaggio ben preciso a, le squadre che in Italia si sono mosse con maggiore decisione per Schick. La clausola rescissoria sul suo contratto prevede ancora una cifra pari a 25 milioni di euro: un potenziale investimento certamente non impossibile per le casse bianconere e nerazzurre, ma neppure per quelle delGli Spurs stanno tentando infatti di accelerare per strappare alla concorrenza uno degli attaccanti più interessanti del panorama europeo.