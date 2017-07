Moise Kean potrebbe rimanere alla Juventus e diventare così il vice Gonzalo Higuain. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i bianconeri potrebbero optare per la permanenza del giovane attaccante nel caso in cui né Schick né Keita arrivino a Torino in questa finestra di mercato. Sul calciatore c'è il forte interesse del Verona e di alcune società estere.