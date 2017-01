Vanno avanti le negoziazioni tra Juventus e Wolfsburg per Luiz Gustavo. I tedeschi hanno rifiutato un'offerta di prestito della Juventus da due milioni più 13 per il diritto di riscatto. Il cub di Bundesliga avrebbe chiesto di alzare l'offerta a 15 milioni più tre di bonus non essendo interessati a cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto ma solo a titolo definitivo o, al massimo, in prestito con obbligo. Stando a quanto scrivono i media tedeschi, però, ci sarbbero i margini per un colpo last minute dei campioni d'Italia.