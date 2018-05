La Juventus è a un passo dal conquistare il settimo scudetto consecutivo, ma non è l'unico record che insegue la squadra di Massimiliano Allegri. Mercoledì sera i bianconeri si giocano la quarta finale di Coppa Italia consecutiva contro il Milan di Gennaro Gattuso e l'unico obiettivo è quello di portare a casa il trofeo. Contro i rossoneri sarà di ritorno Miralem Pjanic in mezzo al campo e, con tutta probabilità, Mario Mandzukic in attacco, secondo quanto riportato da Tuttosport oggi. Sarà l'attaccante croato a guidare la riscossa bianconera, per non lasciare per strada nemmeno questa Coppa Italia.