Allegri lo ha utilizzato con il contagocce nella passata stagione ma adesso Marchisio è pronto per riprendersi la Juventus e nonostante l'arrivo di un nuovo centrocampista centrale il numero otto bianconero vuol tornare grande protagonista con la maglia della Juve. Le parole di Allegri rilasciate negli ultimi giorni vanno in questo senso: "A volte giochermo anche con il centrocampo a tre", un assist al Principino che nella prima uscita stagionale ha dimostrato già una discreta forma. Marchisio è tornato, per Allegri sarà come un nuovo acquisto.