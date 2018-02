Mauricio Pochettino incorona Moussa Dembelé. L'allenatore del Tottenham parla così in conferenza stampa del centrocampista belga classe 1987, prossimo avversario della Juventus in Champions League e seguito con interesse dal Milan sul mercato: "Per me Dembelé è uno dei geni del calcio, rientra in quella categoria. Fa parte di quel libro dove ci metto Maradona, Ronaldinho e Okocha. Ho avuto la fortuna di giocare con loro. Per me è uno dei migliori talenti nella storia del calcio. In carriera ha avuto tanti problemi fisici e non è stato facile per lui entrare in forma. Ora si trova in un momento fantastico e merita tutti gli elogi che sta ricevendo".