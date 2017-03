Juventus, Milan e Paris Saint Germain sono le squadre che si contenderanno Alexis Sanchez questa estate. Il Daily Mail ha sottolineato come l'intenzione dell'Arsenal sia quella di cedere il cileno all'estero, al fine di non rinforzare le dirette avversarie in Premier. Tra queste vi sarebbe anche il Chelsea di Conte, fortemente interessato all'attaccante, che quest'anno ha messo a segno 23 gol e 12 assist.



QUANTO COSTA SANCHEZ? - Scade tra 14 mesi il contratto che lega Sanchez ai Gunners, e come riporta dall'Inghilterra l'Evening Standard, qualora il giocatore non accettasse i termini del nuovo contratto, l'Arsenal chiederà per lui una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Da mesi infatti non ci sono stati passi in avanti tra i Gunners e il procuratore del cileno, il quale vorrebbe raddoppiare il proprio stipendio, che al momento prevede un compenso di 150 mila euro a settimana.