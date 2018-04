Le regole del gioco sono state stabilite a inizio stagione dalla Lega Serie A. L'obbligo di contemporaneità nel massimo campionato è stabilito solo per l'ultima giornata in programma domenica 20 maggio . Si intende che le partite dovranno essere disputate tutte in quel giorno, ma resta possibile lo spezzettamento per fasce orarie a seconda degli obiettivi di riferimento delle squadre che scenderanno in campo.



Il programma della terzultima giornata è già definito ( Juve in anticipo al sabato contro il Bologna, Napoli il giorno in casa contro il Torino). Per il penultimo turno del 13 maggio il programma non è stato invece ancora reso noto: si giocano Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli. Pur non avendo l'obbligo di farlo, con l'accordo delle società e delle tv