Andrea Conti, classe '94, è uno dei gioielli dell'Atalanta dei miracoli di Gasperini: le prestazioni del difensore bergamasco, naturalmente, non sono passate inosservate agli occhi dei top club italiani. A confermare quanto quello di Conti sia un nome caldo di calciomercato, è intervenuto il suo agente Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Crc: «Andrea è un giocatore su cui diverse squadre italiane hanno messo gli occhi: in pole c'è il Napoli, ma anche la Juventus e qualche club europeo hanno sondato il terreno per averlo. La cosa certa è che il mio assistito non si muoverà da Bergamo in questa sessione di mercato: dopo aver terminato la stagione con la maglia dell'Atalanta, valuteremo qualche sarà l'offerta più allettante e vedremo come converrà muoverci».