La Juve ha deciso: dopo le parole di Marco Verratti e del suo agente Donato Di Campli, che hanno aperto ad un possibile ritorno in Italia già a partire dalla prossima stagione, i bianconeri proveranno a riportare a casa il centrocampista abruzzese. Il ds bianconero Marotta potrebbe spingere fino a 80 milioni di euro per convincere il PSG.



COLPO ALLA HIGUAIN? - Verratti che in questi giorni sta respirando aria di nazionale, aria che forse gli ha fatto venire nostalgia dell'Italia: certo, non sarà facile per l'ex Pescara rompere con il club parigino, con il quale ha un importante contratto fino al giugno 2021. La Juve lo ha messo in cima alla lista dei desideri, mentre l'Inter sembra più defilata, anche a causa di una partecipazione alla Champions League che in questo momento appare lontana. Una cifra vicina agli 80 milioni potrebbe perà facilitare la chiusura dell'affare: un altro colpo alla Higuain, la Juve ci pensa seriamente.