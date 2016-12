Juve e Roma non è un duello come gli altri. La rivalità tra le due squadre è sempre viva e la storia racconta tanti, tantissmi intrecci. Con sgarbi clamorosi. Rincon, soffiato da Marotta ai giallorossi, è solo l'ultimo della serie.



JUVE PADRONA - Quest'estate, per non tornare troppo indietro con il tempo, ci sono stati i casi Pjanic e Benatia. Il primo ha scottato come pochi altri i tifosi giallorossi, increduli davanti a uno dei propri beniamini che vola dritto a Torino, il secondo ha infastidito in ricordo dei bei tempi trascorsi insieme. Ma in passato ci sono stati altri grandi sgarbi. Grandi beffe. Qualcuno ricorderà, come rammenta il Corriere dello Sport, di Buffon e Cannavaro, che Sensi sentiva decisamente suoi, ma, invece, da Parma hanno preso strade diverse. O il meno memorabile, ma più doloroso Sunday Oliseh, senza dimenticare Trezeguet, seguito con convinzione dalla Roma, ma divenuto poi una bandiera della Vecchia Signora. Ancora prima, nel 1970, fu il turno di Capello, Spinosi e Landini. Ai tifosi la cosa non andò giù. E non si dimentichino nemmeno Emerson e Paulo Sousa. Tutt'altro che episodi secondari.



BEFFE GIALLOROSSE - In tutto ciò, ovviamente, la Roma non è stata a guardare. Abbiamo elencato prima i duelli da cui è uscita vincitrice la Juve, ma a volte la Signora è rimasta anche scottata. Uno degli esempi più recenti e che lasciano più rimpianti è senza dubbio quello di Nainggolan, ma anche Iturbe e Alisson, dati vicini ai bianconeri, sono poi finiti a Roma. Tornando al passato, ci sono stati anni in cui la Roma aveva la forza di farsi prestare Vierchowod, o far sanare la posizione di Cerezo.