La Juve sonda il terreno per Gonzalo Maroni. La dirigenza bianconera ha messo gli occhi sul centrocampista offensivo classe 1999 di scuola Boca Junior. Piace, come riferito da Alfredo Pedullà, per le proprie capacità di verticalizzare il gioco e per la personalità. Forte la conocrrenza dell'Inter, da tempo sul giocatore.