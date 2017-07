Il mercato della Juventus è entrato nel vivo. Archiviato l'addio di Bonucci e chiusi i colpi Szczesny e De Sciglio, ora i dirigenti bianconeri si sono concentrati su altre due trattative: quelle per Patrik Schick e Federico Bernardeschi.



SCHICK, SI DECIDE - Per quanto riguarda l'attaccante ceco, ieri Juve e Samp hanno ricevuto gli esiti degli esami supplementari a cui il classe '96 è stato sottoposto. La sua carriera non è a rischio, ma i medici hanno consigliato uno stop di 30/40 giorni, passati i quali saranno necessari nuovi test. In questa situazione, Beppe Marotta sta cercando di rinegoziare le condizioni con la società del presidente Ferrero e oggi, nell'incontro che i due stanno avendo a Roma, chiederà di ragionare su un prestito con diritto di riscatto, pronto a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni.



BERNA, SI LAVORA - Schick, ma non solo. Perché a Roma, dove Marotta in serata avrà un impegno istituzionale, è presente anche Beppe Bozzo, agente di Federico Bernardeschi. Il piano della Juve di portare l'esterno classe '94 nella tournée negli Stati Uniti non sta avendo successo, sono necessari altri contatti per ridurre la forbice tra i bianconeri - che offrono 40 milioni di euro - e la Fiorentina - che ne chiede 50 totali. Due colpi sono chiusi, su altri due si lavora. La Juventus è attivissima, pronta a dimenticare Bonucci.