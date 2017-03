L'edizione odierna di Tuttosport rivela i segreti del nuovo Sami Khedira, migliorato grazie alla dieta e al lavoro specifico sul campo alla Juventus. Il centrocampista, che oggi da capitano guiderà la Germania contro l'Azerbaijan, ha eliminato dal regime alimentare lo zucchero e abbassato decisamente l’apporto di pasta e pizza: spazio invece verdure cotte e crude, pesce e carne bianca. Tutto misurato in base alle esigenze del giocatore, variabili a seconda dei carichi di lavoro in allenamento e delle partite giocate. Questo ha permesso a Khedira di ritrovare la forma perduta, di irrobustire il fisico e di essere a disposizione di Allegri già per 35 match in questa stagione.