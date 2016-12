In attesa che il Milan capisca come e quando muoversi ufficialmente per Zaza, è il Valencia che accelera e fa sul serio. Ottenuto il sì del giocatore, si cerca quello della Juve che pure non si opporrà al trasferimento in Spagna del centravanti in uscita dal West Ham: manca però una visione comune su valutazione e formula. La Juve non vuole più sgradite sorprese, cessione a titolo definitivo o obbligo di riscatto a non meno di 15-20 milioni. Semplice diritto a 15 bonus compresi per il Valencia. Parti ancora distanti, ma si tratta.