Riccardo Orsolini potrebbe lasciare l’Atalanta a gennaio per cercare più spazio altrove. Come riporta Premium Sport in questo momento è il Bologna ad essere in pole per il calciatore. I rossoblu, infatti, stanno aspettando la decisione di Verdi per il quale è stato trovato un accordo con il Napoli. L'esterno ex Milan deciderà il suo futuro nelle prossime ore e nel caso in cui dovesse dire di si alla squadra di Sarri, Orsolini potrebbe diventare il suo erede al Dall'Ara.