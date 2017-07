La Juventus lo ha dichiarato incedibile. E lui, Paulo Dybala, ha demandato alla società la decisione circa un'eventuale cessione, nel caso nella sede bianconera arrivasse un'offerta per lui. Al momento, quindi, a dar retta ai protagonisti, il rapporto fra i campioni d'Italia e la Joya dovrebbe proseguire, anche al termine di questa sessione di mercato. Ma la campagna trasferimenti in corso ha riservato parecchie sorprese, e altri colpi sensazionali sono all'orizzonte: un trasferimento record di Neymar dal Barcellona al PSG potrebbe infatti avere ripercussioni anche sul futuro di Dybala, in chiave blaugrana ovviamente.



ARRIVA L'OFFERTA, LA JUVE CHE FA? - E' lecito quindi domandarsi cosa farebbe la Juve nel caso in cui arrivasse un'offerta monstre per il classe 1993 argentino, diciamo un'offerta intorno ai 120 milioni di euro. Se Agnelli e Marotta decidessero di prenderla in considerazione (e la storia della Juve dimostra che è possibile, come abbiamo visto per Zidane e Pogba ad esempio), un attimo dopo dovrebbero ributtarsi sul mercato, per reinvestire quella cifra per ri-potenziare la squadra di Allegri.



TRATTATIVE DIFFICILI - A meno di un mese dalla fine del mercato, non sarebbe semplice trovare dei degni sostituti. La Juventus, ad esempio, potrebbe provare a prendere un rinforzo importante per ogni reparto: un terzetto Manolas (40 milioni), Milinkovic Savic (50) e Keita (30) sarebbe perfetto. Ma la difficoltà delle trattative con Roma e Lazio, pur potendo disporre di tanti liquidi, non sarebbe comunque da sottovalutare. Oppure, la Juve potrebbe puntare al grande colpo, investendo un centinaio di milioni per strappare Verratti al PSG, tentando poi di tirare sul prezzo con Lotito per Keita, per andare comunque a coprire la casella lasciata vuota da Dybala nel reparto offensivo. Ma anche in questo caso, una trattativa con il club di Al Khelaifi, con il quale i rapporti sono storicamente gelidi (casi Coman, Ikoné e Matuidi), sarebbe tutt'altro che di facile soluzione.



CHE AZZARDO - E' per tutti questi motivi che la Juventus dovrebbe pensarci bene prima di accettare un'eventuale offerta per Dybala. Un conto sarebbe programmarne la cessione con largo anticipo, acquistare prima gli eventuali sostituti e poi venderlo. Ma cedere il numero 21 ad agosto, e pensare di sostituirlo in poche settimane, crediamo che sia un azzardo che la Juve non possa permettersi.