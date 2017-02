Con la doppietta realizzata contro il Dijon nell’ultima partita di Ligue 1, Coretin Tolisso ha dimostrato di essere un centrocampista completo, che ci sa fare anche in zona gol. Non a caso, questo suo essere “tuttofare” ha stregato piazze europee molto importanti tra cui quella di Torino, sponda juventina. Il francese, infatti, è stato cercato con relativa insistenza da Marotta nel mercato di gennaio, ma sarà la prossima estate il periodo in cui l’AD bianconero tenterà l’affondo decisivo per portare Tolisso sotto la Mole. Un acquisto di questo calibro arricchirebbe un centrocampo già forte di per sé ma a cui manca un innesto importante ed il giocatore del Lione sarebbe l’ideale.