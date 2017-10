Ma con chi ce l'ha Max Allegri? Oltre che con i giornalisti, rei, a suo dire, di scrivere solo in base ai risultati, l'allenatore della Juventus manda un segnale anche ad alcuni suoi giocatori.



"In questo momento qualcuno è un po' disconnesso e non siamo molto brillanti - le parole del tecnico campione d'Italia dopo l'importante vittoria contro lo Sporting Lisbona in Champions League -. Qualcuno non gioca, qualcuno è tornato così così dalle nazionali. Ci vuole concentrazione, quanto fatto l'anno scorso è il passato".



Gli indiziati, guardando alla partita di ieri e alle parole di Allegri nelle ultime settimane, sono soprattutto due: Paulo Dybala e Alex Sandro. Entrambi sono in fase calante e la Juventus pretende di più, per questo Allegri ha alzato la voce.