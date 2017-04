Domani sera allosi affronteranno la miglior difesa della Champions contro il miglior attacco., che ha subìto soltanto 2 reti in 8 partite,che, grazie alla remuntada storica sul Psg (6-1), stacca le concorrenti a quota 26. Se Neymar, Suarez e Messi fanno normalmente paura, ancor di più dopo quanto è successo al Camp Nou l’8 marzo; la disfatta dei parigini, in realtà, è stata un trauma collettivo. Eppure 2 delle 4 sconfitte che il Barcellona ha incassato nella Liga di quest’anno sono arrivate proprio a partire da quell’evento. Dopo la festa, appena quattro giorni ed è stata subito doccia fredda alpoi questo sabato, proprio a ridosso del big match coi bianconeri, un 2-0 secco e pesantissimo in casa delOra infatti il Real Madrid è a +3 sui catalani, può vantare una partita in meno e il vantaggio di giocarsi il classico al Bernabeu, immediatamente dopo (il 23 aprile) il doppio confronto dei blaugrana con la Signora.A tutto ciò si aggiunga la squalifica di, che non sarà della partita domani sera, e leimportanti:Proprio quest’ultimo, sabato, si è fatto cacciar fuori per somma di ammonizioni, al termine di una prestazione incolore. Che pensasse già alla Juventus? Sicuro.poi ci concentreremo sull’assenza di Busquets. Partiamo. La rete di Ramirez al 32’ è stata fin troppo semplice. Il Barcellona perde un pallone qualsiasi praticamente all’altezza dell’area di rigore avversaria. Con una finezza di tacco il centrale delle acciughe (fa sorridere, ma li chiamano davvero così, Boquerones) recupera la sfera e apre al terzino. Parrebbe un gesto innocuo e invece è il passaggio che precede l’assist.Questo perchéIl movimento diè sbagliato? Se il centrale biancazzurro non avesse fatto un colpo di tacco imprevedibile, no, non lo sarebbe stato. Però il pallone va a finire proprio nella zona dove c’èblaugrana. A quel punto, a palla scoperta, Umtiti è tagliato fuori. Piuttosto la posizione iniziale e il movimento successivo disono l’irreparabile. Prima segue il taglio, poi tenta un fuorigioco improbabile. Ramirez si troverà a tu per tu con ter Stegen e non fallirà. Una cosa che potrebbe fare benissimoMa u. El Quitanieves (Lo Spazzaneve) in Champions è mancato solo una volta nell’undici titolare, andandosi a sedere in panchina nella gara di ritorno contro il Borussia Monchengladbach, stravinta dai catalani per 4-0. Chi lo sostituì? Il portoghese. In campionato, per un motivo o per l’altro, Busquets ha saltato 5 partite (due tra settembre e ottobre, tre fra gennaio e febbraio). Nei primi tempi, fino a gennaio eraad assumersi questo compito, poi è toccato di nuovo al portoghese. Fa eccezione (ma che eccezione!) una partita di Copa del Rey, in cui Luis Enrique optò per. Una partita che per tipologia (il 4-4-2 del Cholo assomiglia a un 4-2-3-1), intensità e importanza può essere avvicinata a quella che il Barça giocherà contro la Juve: sto parlando divinta dai catalani 1-2. Eccovi un Mascherano in versione Quitanieves.Una delle caratteristiche di, quando il Barcellona è sbilanciato. Sa farlo molto bene anche Mascherano, sia perché quel ruolo lo conosce bene, sia perché ormai conosce alla perfezione il sistema blaugrana. Sulle palle vaganti bisogna incalzare, lasciare la posizione centrale per dare il tempo ai propri compagni (in questo caso sei sopra la linea della palla) di risistemarsi.Se poi si riesce a recuperare o buttare fuori il pallone tanto meglio.Nella stessa partita, poco dopo ma stavolta a difesa schierata,interviene con decisione su, mentre il francese cercava di uscire (spalle al gioco) da una situazione complicata.Sporcare il pallone verso l’attacco, se giochi nel Barcellona, può diventare un assist.Da questo recupero nascerà infatti la giocata strepitosa di, un po’ alla Pato in Barcellona-Milan, e dunque lo 0-1.sia in fase di possesso che in fase difensiva.: riesce meglio nei tempi di gioco, in quell’essenzialità che caratterizza Busquets, vale a dire nei due tocchi, nel passaggio corto, veloce e soprattutto rasoterra. Oltre a questo, si possono notare certi limiti d’interdizione del portoghese, che infatti è più mezzala, proprio nella partita di ritorno contro l’Atletico, sempre in Copa del Rey. Qui sotto, schierato al Camp Nou, dunque in una situazione ‘più sicura’,Al 16’ della stessa partita, invece, ecco un incidente che per poco non porta in vantaggio l’Atletico. Su un campanile, Gomes indietreggia fin quasi a scontrarsi conIn questi casi chi guarda il gioco e si trova il pallone davanti e non sopra la testa ha il diritto di precedenza.