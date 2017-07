L'opzione prediletta della Juventus per rinforzare il centrocampo in questo mercato estivo resta Blaise Matuidi. Il francese piace moltissimo alla dirigenza bianconera e il suo procuratore, Mino Raiola, è pronto a discutere un suo possibile arrivo a Torino. Secondo quanto riportato da France Football, la chiave per sbloccare la resistenza del Paris Saint-Germain è l'arrivo di Fabinho nella capitale francese. Il club, infatti, vuole aspettare a cedere il proprio centrocampista alla Juventus per trovare prima una soluzione ritenuta all'altezza della precedente.