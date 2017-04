A gennaio la Juve l'ha blindato, dicendo no alle tante proposte giunte dalla Seire A. Il recupero di Federico Mattiello (fonte foto: Tuttosport) deve proseguire in bianconero: questa la posizione della Vecchia Signora. Il classe '95, però, non è ancora in condizione per dare una mano alla prima squadra e nell'ultima gara ha giocato nuovamente con la Primavera di Fabio Grosso, cosa che non capitava da un po'. Una prova importante, di qualità e quantità, che l'ha reso tra i migliori in campo nel successo per 3-0 sulla Pro Vercelli. I segnali, quindi, sono più positivi che mai.