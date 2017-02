La Juve l'ha prenotato e manca davvero poco per averlo definitivamente in pugno: reduce dalla vittoria con il suo Uruguay nel campionato sudamericano sub-20, infatti, Rodrigo Bentancur è atteso a Torino nelle prossime ore per effettuare le consuete visite mediche e mettere la fatidica firma sul contratto che lo legherà ai colori bianconeri per i prossimi cinque anni. Questa sera, infatti, il centrocampista del Boca Juniors siederà in tribuna allo Juventus Stadium per assistere alla partita tra i suoi futuri compagni di squadra ed il Palermo: alla dirigenza juventina, complessivamente, l'arrivo di Bentancur costerà 10,4 milioni di euro più altri 3,5 di bonus.