Oltre alla ricerca di un top player per il centrocampo, non bisogna dimenticare che il nuovo modulo scelto da Massimiliano Allegri implicherebbe l'innesto di qualche esterno offensivo: già con Cuadrado, infatti, si è visto come questo 4-2-3-1 valorizzi chiaramente le caratteristiche di giocatori esplosivi come il colombiano e pertanto la dirigenza bianconera starebbe pensando di fare concorrenza all'Inter nella corsa a due ali d'attacco italiane. I nomi in cima alla lista di Marotta, infatti, sono quelli di Federico Bernardeschi e Domenico Berardi e da Corso Galileo Ferraris trapela fiducia che almeno uno dei due talenti italiani possa arrivare a Torino anziché a Milano, sponda nerazzurra, il prossimo anno.