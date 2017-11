Le lacrime di Gianluigi Buffon, dopo l'eliminazione dell'Italia dallo spareggio per volare ai Mondiali di Russia 2018, hanno commosso il mondo del calcio. Addio al record di sei convocazioni per la massima competizione calcistica internazionale. Prima del ritiro, fissato per la fine della prossima stagione a meno di sorprese, ci sono tre grandi obiettivi che il capitano della Juventus vuole raggiungere. Due record, quello dei 9 scudetti in carriera, unico di sempre a riuscirci in caso di vittoria di questo campionato, e delle 647 presenze in Serie A, per raggiungere il recordman Paolo Maldini, oltre alla prima vittoria nella competizione maledetta, per lui e per i bianconeri, la Champions League.