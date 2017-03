La Juve ha deciso quale sarà il futuro di Riccardo Orsolini. Il classe '97, ora in prestito all'Ascoli, da cui è stato acquistato a gennaio, pensa a chiudere alla grande la stagione con i marchigiani, ma la Juve lo aspetta. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l'esterno farà il ritiro con i bianconeri, poi Allegri deciderà se tenerlo subito o se potrebbe servirgli un altro prestito. Tanto dipenderà dalle condizioni di Pjaca: se il recupero dovesse andare per le lunghe non è escluso che in Corso Galileo Ferraris decidano di puntare subito su Orsolini.