I tifosi della Juventus hanno scelto il miglior calciatore di aprile e alla luce delle prestazioni dell'ultimo mese non si può che concordare con i supporter bianconeri che tramite il sito della Juventus hanno votato in massa per Douglas Costa. L'esterno arrivato in estate dal Bayern Monaco, dopo un periodo di ambientamento, ha cambiato il volto dei bianconeri e ad aprile è stato certamente il calciatore più incisivo e decisivo della Juventus.