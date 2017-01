Coretin Tolisso resta il primo nome in cima alla lista dei desideri di Marotta e Allegri, ma ci sono anche altre piste vive: una di queste porta in Germania, più precisamente a Wolfsburg, dove l'osservato speciale è il centrocampista brasiliano Luiz Gustavo. La Juve aveva già sondato il terreno nei giorni scorsi, ma si era tirata indietro di fronte alla richiesta di 25 milioni di euro dai tedeschi, ritenuta eccessiva dalla dirigenza bianconera. Da Wolfsburg, tuttavia, hanno fatto sapere di potersi accontentare anche di 15 milioni di euro per cedere a titolo definitivo il brasiliano, oppure di un prestito oneroso con diritto di riscatto: nella testa di Marotta, tuttavia, il piano è un altro e l'unica offerta che ritiene opportuna è quella del prestito con diritto di riscatto che, tuttavia, non sembra poter soddisfare i tedeschi.