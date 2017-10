Sono ben 14 i calciatori della Juventus che hanno lasciato Vinovo per aggregarsi alle proprie nazionali. Tra questi Buffon, Chiellini e Barzagli sono scesi in campo dal primo minuto con l’Italia. A loro si sono poi aggiunti Rugani e Bernardeschi entrati nella ripresa. La Croazia di Mandzukic (in gol ma infortunato) non è andata oltre l’1-1 casalingo contro la Finlandia mentre questa sera Matuidi scenderà in Bulgaria-Francia, Lichtsteiner sarà impegnato in casa con la sua Svizzera contro l’Ungheria mentre il Marocco di Benatia gioca in casa contro il Gabon.