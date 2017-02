Miralem Pjanic sta trascorrendo il suo momento migliore da quando veste la maglia della Juve. Nonostante sia andato in gol in otto occasioni, infatti, il bosniaco non aveva ancora trovato il suo ruolo ideale nello scacchiere di Allegri e la svolta è arrivata nella partita contro la Lazio, gara in cui l'allenatore bianconero ha deciso di schierarlo come regista davanti alla difesa in duo composto anche da Khedira. I risultati si sono visti e la gara di Oporto ha davvero esaltato le qualità dell’ex romanista il quale, anche in assenza del regista difensivo Bonucci, è riuscito a prendere in mano le redini del gioco. Nelle ultime settimane, Real Madrid e Arsenal hanno anche fatto un sondaggio per portarlo rispettivamente a Madrid e a Londra ma, ora che ha conquistato il tifo juventino, Pjanic non ha alcuna intenzione di andarsene.