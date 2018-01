Stefan De Vrij potrebbe rinnovare il suo contratto con la Lazio e la Juventus si sta guardando attorno alla ricerca di altri obiettivi per rafforzare la difesa. Come riporta Il Corriere dello Sport i bianconeri continuano a monitorare il centrale dell'Atletico Madrid Gimenez che ha appena rinnovato il suo contratto con i Colchoneros ed ha una clausola da 60 milioni di euro. La Juve, tuttavia, spera che gli spagnoli possano trattare la cessione dell'uruguaiano in estate per una cifra tra i 35 ed i 40 milioni di euro.