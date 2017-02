Scaricato dalla Juventus dopo la prova opaca in Supercoppa contro il Milan , in cui è stato ritenuto uno dei principali imputati a ricevere la coppa per la sconfitta finale, Patrice Evra è tornato in auge con la maglia del Marsiglia. Nonostante le prime prestazioni dell'ex juventino con la nuova maglia non siano state brillantissime, il ds dell' Olympique Marsiglia Zubizzareta ha difeso Evra : «Qui a Marsiglia è tornato ad avere un ruolo superiore rispetto a quello che aveva con i bianconeri, dove negli ultimi tempi era ormai considerato un flop. Al di là di quanto può garantire in campo, ovvero solidità e spinta sulla fascia, Patrice è un uomo molto importante anche nello spogliatoio marsigliese , in quanto può rappresentare un esempio per i nostri giovani».