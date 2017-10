E' stato un mese di settembre senz'altro da ricordare per Paulo Dybala, volato in testa alla classifica marcatori di Serie A grazie a gol e giocate da urlo. Il numero 10 della Juventus sembra essersi calato al meglio nella nuova dimensione che un simile privilegio regala e non può che essere lui l'MVP del mese in casa bianconera. Domani la Joya riceverà il premio dalle mani di un fortunato Member nel corso del riscaldamento pre-partita, in attesa della sfida contro la Lazio. In cui si spera che Dybala possa essere ancora decisivo, alla caccia del prossimo premio per il mese di ottobre!