Evra si è preso ancora tanto, troppo tempo. E allora la Juve sembra determinata a fare in modo di non lasciarsi mettere in trappola dal flusso di coscienza del francese. Al di là dichiarazioni più o meno di facciata e di soluzioni più o meno tampone (come quelle legate all'adattamento di Asamoah o al recupero dello sfortunato Mattiello), i campanelli d'allarme recenti hanno convinto la dirigenza a pigiare il piede dell'acceleratore sul mercato. Spingendo quindi in direzione Sead Kolasinac: che rimanga o decida di partire, la condizione di Evra rimane da separato in casa, più o meno formalmente fuori dal progetto tra il calo di prestazioni dell'esterno e la decisione di escluderlo dalla lista Champions come anticipato in esclusiva da Calciomercato.com. E allora, se Kolasinac è stato identificato come il vice Alex Sandro più giusto per giugno, val la pena forzare i tempi per evitare nuove beffe.

L'OFFERTA – Preso atto della disponibilità del giocatore a sposare la causa bianconera dopo l'incontro con l'agente intermediario Giacomo Petralito della scorsa settimana, nella giornata di ieri è partita anche una prima offerta allo Schalke 04. Un primo passo cui dovranno seguirne altri, il club tedesco ha preso in esame la proposta della Juve e nei prossimi giorni darà la propria risposta o come più probabile rilancerà. Il segnale incoraggiante è rappresentato dalla disponibilità in ogni caso a trattare, ma ora la Juve potrebbe essere chiamata ad andare oltre alla propria valutazione: 2 milioni subito e bonus a salire fino a sfiorare i 5 milioni. Una situazione quindi del tutto simile a quella legata ad Axel Witsel prima degli assalti cinesi, con ancor meno tempo a disposizione: c'è il sì del giocatore ed una società disponibile ma ferma sulle sue posizioni, mentre dalla Premier ci si avvicina con insistenza al profilo di Kolasinac per giugno (Liverpool e non solo). Aspettando la risposta da Gelsenkirchen, attesa a stretto giro di posta, la Juve avendo individuato Kolasinac ha l'obbligo di fare un piccolo grande sforzo per completare una rosa che così com'è non sembra più sufficiente per arrivare a centrare tutti i propri obiettivi.



@NicolaBalice