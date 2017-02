Dodici anni fa se ne andava un campione leggendario, Omar #Sivori. Questo è il nostro ricordo. pic.twitter.com/v9gikrpzh4 — JuventusFC (@juventusfc) 17 febbraio 2017

Ricorre oggi la morte di un mito del passato juventino, ovveroche ci lasciò esattamente 12 anni fa all'età di 69 anni.ed a soli 21 cercò di portare in Italia un calcio fuori dai rigidi schemi nostrani, che venne battezzato come il football impossibile: in parte ci riuscì, in quanto El Pibe de Oro dell'epoca conquistò ben tre scudetti con la maglia bianconera e due Coppe Italia. La sua avventura a Torino terminò dopo otto anni e laha voluto omaggiarne il ricordo della sua scomparsa dedicandogli un video sul profilo twitter ufficiale.