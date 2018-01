La Juventus sta lavorando per portare Matteo Politano in bianconero. L'interesse per l'esterno d'attacco del Sassuolo (obiettivo di mercato del Napoli) è stato ribadito ieri anche dall'amministratore delegato bianconero Beppe Marotta. La carta giusta per sbloccare l'affare in favore dei campioni d'Italia, secondo Tuttosport, si chiama Riccardo Orsolini: il talento classe '97 di proprietà della Juve ma in prestito biennale all'Atalanta non sta trovando spazio agli ordini di Gasperini. L'eventuale inserimento del cartellino dell'ex Ascoli nella trattativa con il club di Squinzi potrebbe agevolare l'arrivo di Politano all'Allianz Stadium.