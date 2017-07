La Juventus continua a cercare un difensore centrale sul mercato. Il nome di Garay è al momento uno dei più caldi mentre Manolas e De Vrij per il momento sono stati accantonati. Allegri ha già a disposizione quattro difensori centrali e, come riporta Ilbianconero.com, ritiene che la retroguardia sia completa già così. Nel caso in cui si presentasse un'occasione di mercato la Juve sarebbe pronta a sfruttarla, altrimenti i bianconeri potrebbero anche decidere di rimanere con gli attuali calciatori in rosa senza acquistare un erede del neo difensore del Milan.