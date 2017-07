Una nuova terza maglia. La Juventus e il suo sponsor tecnico, Adidas, hanno svelato la terza divisa ufficiale della prossima stagione. Questo il comunicato ufficiale: "La a terza divisa della Juve unisce passato e futuro, in linea con la storia di un club iconico che è sempre riuscito a reinventarsi, dentro al campo da gioco e non solo. La maglia riprende la tradizione, come testimoniano la tonalità verde militare e il celebre motivo a strisce bianche e nere sul petto, ma viene allo stesso tempo rinnovata dall’ultima, elegante rivisitazione del logo della squadra, elemento fondamentale della nuova filosofia “Black and White and More”.