Per l'inizio della stagione 2017/18 mancano ancora diversi mesi, eppure le società sono già al lavoro per pianificare il futuro. E così anche gli sponsor tecnici, che stanno preparando le divise per l'anno nuovo. Il sito footyheadlines, specializzato nel settore, ha anticipato la seconda maglia che indosserà la. Una maglia in, con ilpresentato qualche settimana fa e il simbolo della città di Torino.